Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'dan yabancı oyuncu sözleri!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, yabancı oyuncu kuralına değindi. Özkan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e önerilerde bulundu. İşte detaylar...

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, yabancı futbolcu konusunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e önerilerde bulundu. Kulübün internet sitesinde yer alan yazısında Nihat Özdemir'e seslenen Altınordu Başkanı Özkan, "Birgün bana dert yanarak, hepinizi idare etmek o kadar zor ki demiştiniz. Şimdi görüyorum ki yine zor bir dönemden geçiyorsunuz. Yabancı sayısını kademeli olarak düşürme kararı aldınız, şimdi Kulüpler Birliği bu kararınızı geri çekmenizi istiyor. TFF'nin futbolu tabana yaymak ve yetiştiriciliği özendirmekle ilgili aldığı her karardan geri dönmesi, futbolumuzu en az 5 yıl geriye götürüyor" dedi.

Türkiye'nin 35 milyon çocuk ve genç nüfusa sahip olduğunu işaret eden Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Genç nüfusumuz Avrupa'nın birçok ülke nüfusundan daha fazla. Bu kadar sonuç odaklı olmamız, günlük yaşamamız niye? Süreç odaklı işleri kim yapacak, geleceği kimler inşa edecek bu ülkede? 'Kulüpler Birliği demek Federasyon demek kardeşim, hepsi birden üzerime gelirlerse tek başıma ne yapabilirim ki' dediğinizi duyar gibiyim. O zaman vuruşarak çekilin Nihat Ağabey. Deyin ki kadroda ne kadar yabancı, o kadar 'Öz kaynak' sporcusu. İlk 11'de, 11 yabancı mı oynatırsan maç kadrosunda 11 öz kaynak sistemi oyuncusu olacak" diye konuştu.

SAHAYA 22 KİŞİ ÇIKILACAK

Takımların sahaya 21 yerine 22 oyuncuyla çıkabileceğini ifade eden Altınordu Başkanı Özkan, "İlk 11'de 11 yabancı oynatanın yedek kulübesi tamamen öz kaynak sistemi (ÖKS) oyuncularından olacak. Bir başka kulüp diyelim ki ilk 11'de 7 yabancı oynatıyor, o zaman maç kadrosunda da 7 ÖKS oyuncusu olacak. O zaman ilk 11'de isterse 4 tane T.C. vatandaşı transfer oyuncu oynatacak, 4 tane de yedek kulübesinde tutabilecek. Teorik olarak kulüplerin, hiç ÖKS oyuncusu oynatmadan ligi tamamlama olasılığı da olacak. Ama yedek kulübesi ÖKS oyuncuları ile dolu olacak" yorumu yaptı.

DOĞAL YETENEK VAR, EKOSİSTEM BOZUK

Kulüp bünyesinde 21 yaş altında en az 3 yıl süre geçiren oyuncuların öz kaynak sistemi oyuncusu sayılabileceğini dile getiren Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan şöyle devam etti: "Süper Lig kulüpleri 30'ar kişilik takım kadrolarını 3 kritere göre kuracaklar. Yabancı oyuncu sınırsız olup, maç kadrosuna 11 yabancı oyuncu, 11 öz kaynak oyuncusu, 8 transfer oyuncu. O zaman herkes altyapılarına yatırım yapmak mecburiyetinde olacak. En azından önce yedek kulübelerini gençlerimizle doldururuz, sonra yavaş yavaş içeri atarız. Bu topraklarda doğal yetenek var, sadece ekosistem bozuk. Fırsat bu fırsat."

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