Son dakika spor haberi: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Mario Balotelli hakkında konuştu! "Teklifte bulunduk bekliyoruz"
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak, genç, koşan ve mücadele eden bir takım oluşturmayı hedeflerini ifade etti. Balotelli transferi ile ilgili de konuşan Sancak, Balotelli'ye teklifte bulunduk, bekliyoruz. Transferin sonuçlanması uzun sürer, hemen beklemeyin" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Sancak, TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.
Süper Lig hasretlerinin 26 yıl sonra son bulduğunu anımsatan Sancak, şampiyonluk mücadelesinde teknik direktör Samet Aybaba'nın tecrübesine dikkati çekti.
Sancak, Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini belirterek, "Takımdan ayrılan oyunculara, şampiyonluk mücadelesine sundukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Kalan oyuncularla kampa gireceğiz. Kamptan sonra takımdan ayrılmalar olabilir. Gidenler gitti, kalanlar kamptan sonra... Takım kaptanları Gökhan İnler ve Volkan Şen şu an bizimle. Hocamızdan aksi yönde bir talep gelmedi." açıklamasında bulundu.
"BALOTELLI'YE TEKLİFTE BULUNDUK, BEKLİYORUZ"
Sancak, 25 yaşındaki Senegalli savunma oyuncuları Joher Rassoul'ün transfer olacağına yönelik iddialarla ilgili, "Benden öyle oyuncu almak kolay değil. Rassoul için resmi bir teklif almadık. Önce bir teklifleri görmemiz lazım." diye konuştu.
Transfer çalışmalarına başladıklarını aktaran Sancak, takımla ismi anılan oyuncularla ilgili şunları kaydetti:
"Gervinho, Trabzonspor'la anlaştı, oraya gidiyor. Balotelli'ye teklifte bulunduk, bekliyoruz. Transferin sonuçlanması uzun sürer, hemen beklemeyin. Welbeck gündemimize geldi ama pahalı, alamayız. Mehmet Topal transferi gündemimize hiç gelmedi. Kalecilerle ilgili alternatiflerimiz var. Transferle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Genç, koşan, mücadele eden bir takım oluşturmayı düşünüyoruz. Transferde isimleri paylaşamayız. İmza attırmadan hiçbir şeye inanmayın."
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