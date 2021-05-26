26 Mayıs 2021, Çarşamba

TFF 1. LİG

Son dakika spor haberi: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Mario Balotelli hakkında konuştu! "Teklifte bulunduk bekliyoruz"

Adana Demirspor'dan Balotelli ve Welbeck açıklaması!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 26.05.2021

Spor Toto 'in yeni ekibi 'un kulüp başkanı , genç, koşan ve mücadele eden bir takım oluşturmayı hedeflerini ifade etti. Balotelli transferi ile ilgili de konuşan Sancak, Balotelli'ye teklifte bulunduk, bekliyoruz. Transferin sonuçlanması uzun sürer, hemen beklemeyin" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Sancak, . Lig'de şampiyon olarak 'e yükselmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Süper Lig hasretlerinin 26 yıl sonra son bulduğunu anımsatan Sancak, şampiyonluk mücadelesinde teknik direktör 'nın tecrübesine dikkati çekti.

Sancak, Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini belirterek, "Takımdan ayrılan oyunculara, şampiyonluk mücadelesine sundukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Kalan oyuncularla kampa gireceğiz. Kamptan sonra takımdan ayrılmalar olabilir. Gidenler gitti, kalanlar kamptan sonra... Takım kaptanları ve şu an bizimle. Hocamızdan aksi yönde bir talep gelmedi." açıklamasında bulundu.

"BALOTELLI'YE TEKLİFTE BULUNDUK, BEKLİYORUZ"

Sancak, 25 yaşındaki savunma oyuncuları 'ün transfer olacağına yönelik iddialarla ilgili, "Benden öyle oyuncu almak kolay değil. Rassoul için resmi bir teklif almadık. Önce bir teklifleri görmemiz lazım." diye konuştu.

Transfer çalışmalarına başladıklarını aktaran Sancak, takımla ismi anılan oyuncularla ilgili şunları kaydetti:

", 'la anlaştı, oraya gidiyor. Balotelli'ye teklifte bulunduk, bekliyoruz. Transferin sonuçlanması uzun sürer, hemen beklemeyin. gündemimize geldi ama pahalı, alamayız. transferi gündemimize hiç gelmedi. Kalecilerle ilgili alternatiflerimiz var. Transferle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Genç, koşan, mücadele eden bir takım oluşturmayı düşünüyoruz. Transferde isimleri paylaşamayız. İmza attırmadan hiçbir şeye inanmayın."

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