24 Mayıs 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

Altınordu - Altay maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 Giriş Tarihi: 24.05.2021

. Lig'den 'e yükselecek 3. takımın belli olacağı play-off final maçında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı, hakemi ve oynanacağı stadyumu merak ediyor. Peki, Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

. Lig play-off final müsabakası heyecanı İstanbul'da yaşanacak. ile , 'e yükselen 3. takım olmak için kozlarını paylaşacaklar. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

ALTINORDU - ALTAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?

Altınordu - Altay maçı 26 Mayıs Çarşamba günü saat 20:00'de 'da canlı yayınlanacak.

KASA DOLACAK!

TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3'üncü ve son takımın belli olacağı Play-Off finalinde mutlu sona ulaşacak ekibi, sportif başarının yanı sıra büyük bir gelirin de sahibi olacak. 'nda çarşamba günü oynanacak Altay-Altınordu finali öncesi kentteki futbolseverler büyük heyecan yaşarken, kupayı müzesine götürmek isteyen iki takımdan biri kasasını dolduracak. 2020-21 sezonunda Süper Lig'deki tüm kulüplere katılım payı olarak 36 milyon TL'lik ödeme yapan , ayakbastı parası olarak lige yeni çıkan takımlara sezon başında 18'er milyon TL ödedi. Süper Lig'de 2020-21'de yayın gelirinin yüzde 37'si ligdeki 21 kulübe eşit olarak dağıtılırken bu rakam 36 milyon TL'ye karşılık geldi. Ligde yayın gelirinden 209 milyon 810 bin TL ile en çok gelir elde eden kulüp olurken, küme düşen 60 milyon 620 bin TL ile en düşük gelir alan kulüp oldu. Takımlar her galibiyet için 2 Milyon 700 bin TL, beraberliklerde ise 1 Milyon 400 bin TL kazandı. Toplam borcu 88 milyon TL olarak açıklanan Altay, bu sezon yaptığı ciddi yatırımın karşılığını Süper Lig'e çıkarak alıp rahatlamak isterken, altyapısından yetişen oyuncuları satan Altınordu'nun ciddi bir borcu bulunmuyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Final Olimpiyat Stadı'nda oynanacak! Final Olimpiyat Stadı'nda oynanacak!
Süper Lig ekibinde Mario Balotelli sesleri! Süper Lig ekibinde Mario Balotelli sesleri!
Altınordu finalde Altay'ın rakibi oldu! Altınordu finalde Altay'ın rakibi oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör