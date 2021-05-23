Son dakika spor haberi: Altınordu ile Altay, TFF 1. Lig play-off final maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Süper Lig'e yükselecek son takım belli oluyor. Spor Toto 1. Lig'de ilk 2 sırayı alan Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından bir takım daha play-off'tan Süper Lig vizesi alacak.

İstanbulspor'u eleyen Altay, Samsunspor'u saf dışı bırakan Altınordu ile kozlarını paylaşacak. 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak finalin oynanacağı yer açıklandı.

Buna göre, Altay ile Altınordu'nun karşı karşıya geleceği play-off finali, İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

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