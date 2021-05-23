23 Mayıs 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Altınordu - Altay maçı Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Final Olimpiyat Stadı'nda oynanacak!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 Giriş Tarihi: 23.05.2021

Son dakika spor haberi: ile , . Lig play-off final maçı İstanbul Atatürk 'nda oynanacak.

Süper Lig'e yükselecek son takım belli oluyor. Spor Toto 1. Lig'de ilk 2 sırayı alan Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından bir takım daha play-off'tan Süper Lig vizesi alacak.

İstanbulspor'u eleyen , Samsunspor'u saf dışı bırakan ile kozlarını paylaşacak. 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak finalin oynanacağı yer açıklandı.

Buna göre, Altay ile Altınordu'nun karşı karşıya geleceği play-off finali, İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

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