17 Mayıs 2021, Pazartesi
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Altay - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig Play-off
TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmek isteyen Altay ile İstanbulspor, play-off mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altay - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından Süper Lig'e çıkacak 3. takımın belli olacağı play-off müsabakaları başlıyor. Altay ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Altay - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ALTAY - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Altay - İstanbulspor maçı 17 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00'de TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
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