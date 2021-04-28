28 Nisan 2021, Çarşamba

TFF 1. LİG

Son dakika spor haberi: Altay'dan Mustafa Denizli açıklaması!

Altay'dan Mustafa Denizli açıklaması!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 28.04.2021

. Lig ekibi , teknik direktör ile sözleşme imzalayacağını duyurdu. Altay geçtiğimiz hafta teknik direktör ile yollarını ayırmıştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük için anlaşılan ile bugün saat 15.00'de Tesisleri'nde imza töreni gerçekleştirilecek.

. Lig ekiplerinden 'ın kulüp başkanı , Mustafa Denizli'ye takımın teknik direktörü olması için çağrıda bulunmuştu. Mustafa Denizli de Altay'dan kendisine yapılan teklifi geri çevirmenin zor olduğunu açıklamıştı.

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