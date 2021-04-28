28 Nisan 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Altay'dan Mustafa Denizli açıklaması!
TFF 1. Lig ekibi Altay, teknik direktör Mustafa Denizli ile sözleşme imzalayacağını duyurdu. Altay geçtiğimiz hafta teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırmıştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük için anlaşılan Mustafa Denizli ile bugün saat 15.00'de Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde imza töreni gerçekleştirilecek.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Mustafa Denizli'ye takımın teknik direktörü olması için çağrıda bulunmuştu. Mustafa Denizli de Altay'dan kendisine yapılan teklifi geri çevirmenin zor olduğunu açıklamıştı.
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