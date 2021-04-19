19 Nisan 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Samsunspor 4-1 Bursaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Samsunspor fark attı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 Giriş Tarihi: 19.04.2021

. Lig'in 31. haftasında sahasında 'u 4-1 mağlup ederek zirve yarışını karıştırdı.

TFF 1'inci Lig'de sahasında karşılaştığı 'u 4-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

2'nci dakikada 'in Bursaspor defansı arkasına gönderdiği pasla buluşan Yasin'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0.

23'üncü dakikada ani gelişen atakta Hamroun'un ceza sahasına yaptığı ortada 'tan önce defans topu son anda kornere çıkardı.

37'nci dakikada serbest vuruşu kullanan Mücahit'in şutunda kaleci topa son anda müdahale ederek topun oyun alanına geri dönmesini sağladı.

45+1'inci dakikada 'un kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 2-0.

54'üncü dakikada Mücahit'in ceza sahası dışından yerden pasıyla buluşan Mathias'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-0.

82'nci dakikada ani gelişen Bursaspor'un atağında ceza sahasına yapılan ortada 'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1.

90+4'üncü dakikada Yasin'i pasıyla buluşan 'ın şutunda top ağlarla buluştu. 4-1

Karşılaşma Samsunspor'un 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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