19 Nisan 2021, Pazartesi
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MAÇTAN DAKİKALAR
2'nci dakikada Savicevic'in Bursaspor defansı arkasına gönderdiği pasla buluşan Yasin'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0.
23'üncü dakikada ani gelişen atakta Hamroun'un ceza sahasına yaptığı ortada Mathias'tan önce defans topu son anda kornere çıkardı.
37'nci dakikada serbest vuruşu kullanan Mücahit'in şutunda kaleci topa son anda müdahale ederek topun oyun alanına geri dönmesini sağladı.
45+1'inci dakikada Jugurtha Hamroun'un kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 2-0.
54'üncü dakikada Mücahit'in ceza sahası dışından yerden pasıyla buluşan Mathias'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-0.
82'nci dakikada ani gelişen Bursaspor'un atağında ceza sahasına yapılan ortada Onur Atasayar'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1.
90+4'üncü dakikada Yasin'i pasıyla buluşan Gökhan Aslan'ın şutunda top ağlarla buluştu. 4-1
Karşılaşma Samsunspor'un 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Samsunspor 4-1 Bursaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Samsunspor sahasında Bursaspor'u 4-1 mağlup ederek zirve yarışını karıştırdı.
TFF 1'inci Lig'de Samsunspor sahasında karşılaştığı Bursaspor'u 4-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
2'nci dakikada Savicevic'in Bursaspor defansı arkasına gönderdiği pasla buluşan Yasin'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0.
23'üncü dakikada ani gelişen atakta Hamroun'un ceza sahasına yaptığı ortada Mathias'tan önce defans topu son anda kornere çıkardı.
37'nci dakikada serbest vuruşu kullanan Mücahit'in şutunda kaleci topa son anda müdahale ederek topun oyun alanına geri dönmesini sağladı.
45+1'inci dakikada Jugurtha Hamroun'un kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 2-0.
54'üncü dakikada Mücahit'in ceza sahası dışından yerden pasıyla buluşan Mathias'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-0.
82'nci dakikada ani gelişen Bursaspor'un atağında ceza sahasına yapılan ortada Onur Atasayar'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1.
90+4'üncü dakikada Yasin'i pasıyla buluşan Gökhan Aslan'ın şutunda top ağlarla buluştu. 4-1
Karşılaşma Samsunspor'un 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.
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