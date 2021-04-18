18 Nisan 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Eskişehirspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Eskişehirspor - Balıkesirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 Giriş Tarihi: 18.04.2021

. Lig'in 31. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Eskişehirspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

. Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Eskişehirspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ESKİŞEHİRSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor - Balıkesirspor maçı 18 Nisan Pazar günü saat 13:30'da 'da canlı yayınlanacak.

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