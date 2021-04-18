TFF 1. Lig'in 31. haftasında Eskişehirspor ile Balıkesirspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Eskişehirspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Eskişehirspor ile Balıkesirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Eskişehirspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ESKİŞEHİRSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor - Balıkesirspor maçı 18 Nisan Pazar günü saat 13:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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