TFF 1. Lig'in 30. haftasında GZT Giresunspor, evinde Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı. Lig lideri Giresunspor, güçlü rakibi karşısında hata yapmadı ve 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

TFF 1. Lig'in 30. haftasında GZT Giresunspor, kendi sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Karşılaşma GZT Giresunspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Balde ve 79. dakikada Eren Tozlu kaydederken, başkent ekibinin tek golü 15'te Eze'den geldi.

Bu sonuçla Giresunspor puanını 60'a yükseltip liderliğini sürdürürken, Ankara Keçiörengücü 49 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR



14. dakikada Giresunspor atağında topla buluşan Nalepa, ceza yayı üzerinden direkt kaleye şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kaleci Metin'de kaldı.



15. dakikada Keçiörengücü atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde top Eze'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda konuk ekip karşılaşmada öne geçti. 0-1



19. dakikada Giresunspor atağında sağ kanatta topu kontrol eden Sergio, ceza sahasına girerek Balde'ye pasını gönderdi. Müsait pozisyondaki bu futbolcu, düzgün bir vuruşla maça eşitlik getirdi. 1-1



43. dakikada Caner Hüseyin'in pasında topla buluşan Eren direkt kaleyi düşündü. Bu pozisyonda kaleciden dönen topu savunma son anda kornere gönderdi.



79. dakikada kazanılan korner atışında Traore, ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselerek kafayı vuran kaptan Eren Tozlu, fileleri havalandırarak takımına galibiyeti getirdi. 2-1

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