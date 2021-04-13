13 Nisan 2021, Salı

TFF 1. LİG

Giresunspor 2 - 1 Ankara Keçiörengücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Lider Giresunspor hata yapmadı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 Giriş Tarihi: 13.04.2021

. Lig'in 30. haftasında GZT , evinde Ankara 'nü ağırladı. Lig lideri Giresunspor, güçlü rakibi karşısında hata yapmadı ve 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

. Lig'in 30. haftasında GZT , kendi sahasında Ankara 'nü konuk etti. Karşılaşma 'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada ve 79. dakikada kaydederken, başkent ekibinin tek golü 15'te 'den geldi.

Bu sonuçla Giresunspor puanını 60'a yükseltip liderliğini sürdürürken, 49 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Giresunspor atağında topla buluşan , ceza yayı üzerinden direkt kaleye şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kaleci Metin'de kaldı.

15. dakikada Keçiörengücü atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde top Eze'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda konuk ekip karşılaşmada öne geçti. 0-1

19. dakikada Giresunspor atağında sağ kanatta topu kontrol eden , ceza sahasına girerek Balde'ye pasını gönderdi. Müsait pozisyondaki bu futbolcu, düzgün bir vuruşla maça eşitlik getirdi. 1-1

43. dakikada 'in pasında topla buluşan direkt kaleyi düşündü. Bu pozisyonda kaleciden dönen topu savunma son anda kornere gönderdi.

79. dakikada kazanılan korner atışında , ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselerek kafayı vuran kaptan Eren Tozlu, fileleri havalandırarak takımına galibiyeti getirdi. 2-1

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