13 Nisan 2021, Salı

TFF 1. LİG

Altınordu 0 - 1 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Adana Demirspor seriye bağladı!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 Giriş Tarihi: 13.04.2021

. Lig'de 30. hafta maçında, ile karşı karşıya geldi. Play-Off hattında olan iki takımın karşı karşıya geldiği maçta , 'nın tek golüyle 1-0 kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'inci Lig'de Play-Off hattında yer alan iki ekipten , 30'uncu haftada konuk ettiği 'a 1-0 mağlup olarak zirve yarışında yara aldı. Müsabakanın tek golünü Adana Demirspor adına 14'üncü dakikada kaydetti. Üst üste 3'üncü maçını kazanan Adana Demirspor 58 puana ulaşıp maç fazlasıyla 2'nci sıraya yükseldi. Art arda ikinci yenilgisini alan Altınordu ise 52 puanda kaldı.

10'uncu dakikada gelişen konuk ekip atağında sol çaprazdan sert vurdu, top az farkla yandan dışarı gitti.

14'üncü dakikada Adana Demirspor öne geçti. Soldan 'ın ortasında arka direkte kafayla topu köşeden ağlara yolladı: 0-1.

30'un dakikada Altınordulu Metehan soldan sürüklediği topu ceza sahasına kesti, müsait pozisyondaki 'in kafa şutunda top kaleyi bulmadı.

38'inci dakikada 'ın ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Ezeh'in vuruşunda, kaleci Erhan uzanarak topu korner çeldi.

45'inci dakikada 'ın ceza sahası dışından yerden şutunda kaleci Erhan'ın çeldiği topu Sinan tamamladı, Erhan bir kez daha gole izin vermedi. İlk yarı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50'nci dakikada Metehan'ın sol çaprazdan uzak direğe plase vuruşunda kaleci Muhammed köşeye giden topu son anda çıkardı.

67'nci dakikada sağdan ceza sahasına giren 'ın altı pasa ortasında Enis topa yetişemedi.

69'uncu dakikada sağdan Ahmet İlhan'ın kullandığı kornerde kafayı vurdu, kaleci Muhammed topu kornere tokatladı.

71'inci dakikada gelişen Adana Demirspor kontra atağında 'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Dibba'nın yerden şutunda kaleci Erhan ayaklarıyla golü önledi.

77'nci dakikada soldan Kaan kesti, Yunus'un kafa şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

Kalan dakikalarda skor değişmeyince Adana Demirspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Tuzlaspor 5 maç aradan sonra kazandı! Tuzlaspor 5 maç aradan sonra kazandı!
Ankaraspor'dan kritik 3 puan! Ankaraspor'dan kritik 3 puan!
Ümraniye evinde kazandı Ümraniye evinde kazandı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör