24 Şubat 2021, Çarşamba
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Akhisarspor 0-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Akhisarspor'u Eslem Öztürk'ün tek golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
TFF 1. Lig'in 23. haftasında Akhisarspor sahasında İstanbulspor'u konuk etti.
Mücadeleden konuk İstanbulspor, Eslem Öztürk'ün 13. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıldı.
3 haftalık aradan sonra galibiyet sevinci yaşayan İstanbulspor, puanını 43 yükseltti ve zirve iddiasını sürdürdü.
Üst üste 4. maçından da mağlubiyetle ayrılan Akhisarspor ise 19 puanda kaldı ve kümede kalma hedefinde yara aldı.
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