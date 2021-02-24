24 Şubat 2021, Çarşamba

TFF 1. LİG

Akhisarspor 0-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İstanbulspor deplasmanda Akhisar'ı devirdi
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 24.02.2021

. Lig'in 23. haftasında , deplasmanda 'u 'ün tek golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

TFF 1. Lig'in 23. haftasında sahasında 'u konuk etti.

Mücadeleden konuk İstanbulspor, 'ün 13. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

3 haftalık aradan sonra galibiyet sevinci yaşayan İstanbulspor, puanını 43 yükseltti ve zirve iddiasını sürdürdü.

Üst üste 4. maçından da mağlubiyetle ayrılan Akhisarspor ise 19 puanda kaldı ve kümede kalma hedefinde yara aldı.

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