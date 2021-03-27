27 Mart 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Eskişehirspor'da 5 futbolcu corona virüsüne yakalandı

Eskişehirspor'a corona şoku!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 Giriş Tarihi: 27.03.2021

Son dakika spor haberleri: . Lig ekiplerinden 'da corona virüsü test sonuçlarının ardından 5 futbolcu pozitif çıktı.

, 5 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kırmızı siyahlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

" tarafından bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyet ve personelimize yapılan Covid-19 testleri neticesinde; 5 futbolcu ve 1 destek ekibi personelimizin test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Takımımızda hafta içerisinde 1 antrenörümüz ve 1 altyapı oyuncumuzun testinde de pozitif bulguya rastlanmıştı.

Testi pozitif çıkan isimlerin takip, tedavi ve izolasyon süreci başlamış, tesislerimizde önlemler artırılmıştır."

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