Eskişehirspor'da 5 futbolcu corona virüsüne yakalandı

Son dakika spor haberleri: Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da corona virüsü test sonuçlarının ardından 5 futbolcu pozitif çıktı.

Eskişehirspor, 5 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kırmızı siyahlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Gürlife Hastanesi tarafından bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyet ve A takım personelimize yapılan Covid-19 testleri neticesinde; 5 futbolcu ve 1 destek ekibi personelimizin test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Takımımızda hafta içerisinde 1 antrenörümüz ve 1 altyapı oyuncumuzun testinde de pozitif bulguya rastlanmıştı.

Testi pozitif çıkan isimlerin takip, tedavi ve izolasyon süreci başlamış, tesislerimizde önlemler artırılmıştır."

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