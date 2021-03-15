15 Mart 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Adanaspor'da Emrah Bayraktar dönemi bitti

Adanaspor'da Emrah Bayraktar dönemi bitti
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 15.03.2021

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , teknik direktör 'la karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " menfaatleri doğrultusunda Adanaspor'un evladı, teknik direktörümüz karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Adanaspor'a vermiş oldukları hizmetlerden dolayı kendisine ve teknik ekibine teşekkür ederiz. " ifadeleri kullanıldı.

Emrah Bayraktar, 27 Ocak 2021'de göreve gelmişti.

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