Adanaspor'da Emrah Bayraktar dönemi bitti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Emrah Bayraktar'la karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Adanaspor menfaatleri doğrultusunda Adanaspor'un evladı, teknik direktörümüz Emrah Bayraktar karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Adanaspor'a vermiş oldukları hizmetlerden dolayı kendisine ve teknik ekibine teşekkür ederiz. " ifadeleri kullanıldı.

Emrah Bayraktar, 27 Ocak 2021'de göreve gelmişti.

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