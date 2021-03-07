07 Mart 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Altay 5-0 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Altay farka koştu!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.03.2021

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında sahasında 'u konuk etti. Baştan sona mücadeleyi üstün götüren İzmir temsilcisi, karşılaşmayı 5-0 kazandı.

Spor Toto 1. Lig'in 25. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Altay'a galibiyeti getiren golleri 45+2'de Paixao (p), 48. dakikada Kappel, 66'da Murat Akça, 90. dakikada Deniz Kadah ve 90+2. dakikada ise Ziya Alkurt kaydetti.

Karşılaşmanın 45. dakikasında konuk ekipte Yasin Güreler direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Altay 44 puana yükselirken Tuzlaspor ise 41 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada Leandro Kappel'in ortasında topa kafayı vuran Adrien Regattin'in şutu kalecide kaldı.

34. dakikada Erhan Çelenk çalımlarla ceza sahasına girdi, şutunu çekti ama kaleci topu son anda kornere çeldi.

45+1. dakikada Khaly Thiam'ın pasında Marco Paixao kale önünde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yasin Güreler'in Marco Paixao'ya hareketini faul olarak değerlendiren hakem penaltı noktasını gösterdi.

45+2. dakikada penaltıyı kullanan Marco Paixao, topu kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 1-0

49. dakikada Erhan Çelenk'in şutunu kaleci kurtardı ancak dönen topu tamamlayan Leandro Kappel topu ağlara gönderdi. 2-0

66. dakikada Adrien Regattin'in ortasında arka direkte topla buluşan Murat Akça, yaptığı düzgün vuruşla topu kaleye gönderdi. 3-0

90. dakikada Marcio Mossoro'nun ortasında Deniz Kadah'ın kafa vuruşu rakibe de çarparak filelere gitti. 4-0

90+2. dakikada Marco Paixao'nun şutu kaleciden döndü. Dönen topa vuran Ziya Alkurt, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 5-0

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Boluspor çıkışını sürdürdü! Boluspor çıkışını sürdürdü!
Akhisar 3 puanı 3 golle aldı! Akhisar 3 puanı 3 golle aldı!
Ümraniyespor GZT Giresunspor'a acımadı! Ümraniyespor GZT Giresunspor'a acımadı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ