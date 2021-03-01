Balıkesirspor 2-2 Ankaraspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Balıkesirspor sahasında Ankaraspor ile karşı karşıya geldi. 4 gollü mücadele 2-2 berabere sona erdi.

Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta heyecanı bugün oynanan karşılaşmalarla son buldu.

Günün son maçında Balıkesirspor sahasında Ankaraspor'u ağırladı.

Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve 4 gole sahne olan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Balıkesirspor'un golleri Ercan Yazıcı (k.k) ve Abdulkadir Özgen'den geldi. Anakaraspor'un gollerini ise Basit Umar ve Sikiru Olatunbosun'dan geldi.

Bu sonuçla Balıkesirspor 25 puana, Ankaraspor da 15 puana yükseldi.

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