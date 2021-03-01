01 Mart 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Balıkesirspor 2-2 Ankaraspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ankaraspor üstünlüğünü koruyamadı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 01.03.2021

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. 4 gollü mücadele 2-2 berabere sona erdi.

Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta heyecanı bugün oynanan karşılaşmalarla son buldu.

Günün son maçında sahasında 'u ağırladı.

Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve 4 gole sahne olan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Balıkesirspor'un golleri Ercan Yazıcı (k.k) ve Abdulkadir Özgen'den geldi. Anakaraspor'un gollerini ise Basit Umar ve Sikiru Olatunbosun'dan geldi.

Bu sonuçla Balıkesirspor 25 puana, Ankaraspor da 15 puana yükseldi.

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