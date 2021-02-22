22 Şubat 2021, Pazartesi
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İstanbulspor'dan TFF'ye başvuru! Kural hatası...
TFF 1. Lig'in 22. haftasında İstanbulspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan İstanbulspor, kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvuruda bulundu.
İstanbulspor tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Kulübümüz, Hakem Turgut Doman'ın görüntülerle açık ve net bir şekilde sabitleşmiş kural hatası yapmış olduğu gerekçesiyle İstanbulspor-Yılport Samsunspor müsabakasının tekrar oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurusunu yapmıştır. Türk Spor Kamuoyu'na duyurulur."
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