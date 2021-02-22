22 Şubat 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

İstanbulspor'dan TFF'ye başvuru! Kural hatası...

İstanbulspor'dan TFF'ye başvuru! Kural hatası...
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 22.02.2021

TFF 1. Lig'in 22. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan İstanbulspor, kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvuruda bulundu.

tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Kulübümüz, Hakem 'ın görüntülerle açık ve net bir şekilde sabitleşmiş kural hatası yapmış olduğu gerekçesiyle İstanbulspor- müsabakasının tekrar oynanması için 'na başvurusunu yapmıştır. 'na duyurulur."

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