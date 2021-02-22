22 Şubat 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Adana Demirspor Samet Aybaba'yı resmen açıkladı!

Adana Demirspor Aybaba'yı resmen açıkladı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 22.02.2021

. Lig ekiplerinden , Cüneyt Dumlupınar'dan boşalan teknik direktörlük görevi için ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

. Lig ekiplerinden , Teknik Direktör ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Cüneyt Dumlupınar'dan sonra teknik direktörlük koltuğuna mavi-lacivertli ekip deneyimli teknik adam Samet Aybaba'yı getirdi. 'da Başkan ile buluşan Aybaba, kulüple 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Çok Değerli Adana Demirspor Taraftarları; ülkemizin tecrübeli teknik direktörlerinden Samet Aybaba ile 2.5 yıllığına anlaşmış bulunuyoruz. Camiamızın yakından tanıdığı ve benimsediği Samet Hocamız takımımızı hedefe ulaştırma adına önemli bir misyon üstlenecektir" ifadelerine yer verildi.
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