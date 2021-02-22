22 Şubat 2021, Pazartesi
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Cüneyt Dumlupınar'dan sonra teknik direktörlük koltuğuna mavi-lacivertli ekip deneyimli teknik adam Samet Aybaba'yı getirdi. İstanbul'da Başkan Murat Sancak ile buluşan Aybaba, kulüple 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Çok Değerli Adana Demirspor Taraftarları; ülkemizin tecrübeli teknik direktörlerinden Samet Aybaba ile 2.5 yıllığına anlaşmış bulunuyoruz. Camiamızın yakından tanıdığı ve benimsediği Samet Hocamız takımımızı hedefe ulaştırma adına önemli bir misyon üstlenecektir" ifadelerine yer verildi.
Adana Demirspor Samet Aybaba'yı resmen açıkladı!
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Cüneyt Dumlupınar'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Teknik Direktör Samet Aybaba ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Cüneyt Dumlupınar'dan sonra teknik direktörlük koltuğuna mavi-lacivertli ekip deneyimli teknik adam Samet Aybaba'yı getirdi. İstanbul'da Başkan Murat Sancak ile buluşan Aybaba, kulüple 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Çok Değerli Adana Demirspor Taraftarları; ülkemizin tecrübeli teknik direktörlerinden Samet Aybaba ile 2.5 yıllığına anlaşmış bulunuyoruz. Camiamızın yakından tanıdığı ve benimsediği Samet Hocamız takımımızı hedefe ulaştırma adına önemli bir misyon üstlenecektir" ifadelerine yer verildi.
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