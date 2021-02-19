19 Şubat 2021, Cuma
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7'nci dakikada ceza sahasında topla buluşan İbrahim Halil'in düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
31'inci dakikada Halilovic'in ceza sahasına ortasına altı pas üzerinden ayak koyan Franck Pote topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
49'uncu dakikada ceza sahasında İbrahim Halil'in düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Bedirhan gole çevirdi: 2-1.
63'üncü dakikada Rayos Serna'nın kornerden ortasında, altı pas üzerinde Doğan Can'ın kafa vuruşunda top üst direkten döndü.
84'üncü dakika kontra atakta kaleci ile karşı karşıya kalan Sholaja pozisyondan yaralanamadı.
86'ncı dakika Franck Pota açılan ortayı ceza sahası çizgisi üzerinde göğsüyle indirdikten sonra sert vurdu. Top kaleci Cengiz'den döndü.
Eskişehirspor 2-1 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
TFF 1. Lig'in 22. haftasında Eskişehirspor sahasında Bandırmaspor'u 2-1 mağlup ederek 34 hafta sonra galip geldi.
TFF 1'inci Lig'in 22'nci haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenerek 34 hafta sonra ilk galibiyetini aldı. Eskişehirspor, son olarak geçen sezonun 21'nci haftasında Altınordu'yu 3-0 mağlup etmişti.
7'nci dakikada ceza sahasında topla buluşan İbrahim Halil'in düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
31'inci dakikada Halilovic'in ceza sahasına ortasına altı pas üzerinden ayak koyan Franck Pote topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
49'uncu dakikada ceza sahasında İbrahim Halil'in düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Bedirhan gole çevirdi: 2-1.
63'üncü dakikada Rayos Serna'nın kornerden ortasında, altı pas üzerinde Doğan Can'ın kafa vuruşunda top üst direkten döndü.
84'üncü dakika kontra atakta kaleci ile karşı karşıya kalan Sholaja pozisyondan yaralanamadı.
86'ncı dakika Franck Pota açılan ortayı ceza sahası çizgisi üzerinde göğsüyle indirdikten sonra sert vurdu. Top kaleci Cengiz'den döndü.
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