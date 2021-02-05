05 Şubat 2021, Cuma

TFF 1. LİG

Samsunspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Samsunspor - Bandırmaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 Giriş Tarihi: 05.02.2021

. Lig'in 20. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Samsunspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

. Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Samsunspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SAMSUNSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Bandırmaspor maçı 5 Şubat Cuma günü saat 19:00'da 'da canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Hakan Keleş'ten şampiyonluk sözleri! Hakan Keleş'ten şampiyonluk sözleri!
Bursaspor'dan flaş Ali Akman kararı! Bursaspor'dan flaş Ali Akman kararı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör