30 Ocak 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Ankaraspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Ankaraspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 Giriş Tarihi: 30.01.2021

. Lig'in 19. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ankaraspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

. Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaraspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaraspor - Keçiörengücü maçı 30 Ocak Cumartesi günü saat 13:30'da 'da canlı yayınlanacak.

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