18 Ocak 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Ali Akman Avrupa yolcusu! İngiltere, Fransa, Almanya ve Avusturya...

Ali Akman Avrupa yolcusu!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 Giriş Tarihi: 18.01.2021

’un 18 yaşındaki futbolcusu ’ı başta olmak üzere , ve ’dan birçok kulüp transfer etmek istiyor. ’den de talipleri olan genç oyuncunun sadece ’dan gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

. Lig ekiplerinden 'un yükselen yıldızı için dev kulüpler adeta sıraya girdi. Yeşil beyazlı takımda sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 18 yaşındaki futbolcuyu başta olmak üzere , ve 'dan birçok önemli kulüp, kadrosuna katmak için girişiminde bulunuyor. En ciddi tekliflerin İngiltere'den geldiği öğrenilirken, kulüp isimleri ile ilgili net bilgi verilmedi. , ve gibi dev kulüplerin ismi geçerken, Almanya'da , Fransa'dan , Avusturya'dan ise kulüpleri de Ali Akman için nabız yokluyor. 2002 doğumlu forvet oyuncusu, bu sezon 9 gole imza attı.

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