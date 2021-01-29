TFF 1. Lig'in 19. haftasında Akhisarspor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Akhisarspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Akhisarspor ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Akhisarspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AKHİSARSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Akhisarspor - Bandırmaspor maçı 29 Ocak Cuma günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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