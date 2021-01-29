Akhisarspor 1-0 Royal Hastanesi Bandırmaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
TFF 1. Lig'in 19. haftasında Akhisarspor sahasında Bandırmaspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini elde etti.
TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Tuzlaspor'u 3-0 yenen Akhisarspor evinde de kazandı. Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk eden yeşil siyahlılar karşılaşmayı 1-0 kazanarak 2'de 2 yaptı. Akhisarspor'a 3 puanı getiren golü bitime 3 dakika kala Kadir attı.
MAÇTAN DAKİKALAR
29'uncu dakikada Pote'nin pasında topla buluşan Valle'nin ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği şut az farkla auta çıktı.
39'uncu dakikada Orhan'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Pote'nin indirdiği topu önünde bulan Doğan'ın şutu Halil'in müdahalesiyle kornere gitti.
58'inci dakikada Orhan'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Pote'nin kafa vuruşunda top Halil'de kaldı.
75'inci dakikada Landel, Semih'i çalımlayıp sol kanattan sol çizgiye inip altıpasa yaptığı ortada Doğan'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.
87'nci dakikada Akhisar'ın kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Kadir, yaklaşık 35 metreden müthiş bir vuruşla Gökhan'ı mağlup edip topu filelere gönderdi: 1-0.
90+5'inci dakikada Onur'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut direkten döndü. Akhisarspor 3 puanı hanesine yazdırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları