Adana Demirspor 3-0 Menemenspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
TFF 1. Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor sahasında Menemenspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.
TFF 1'inci Lig 17'nci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Menemenspor'u ilk yarı bulduğu 3 golle yenerek haftayı 3 puanla kapattı.
8'inci dakikada Adana Demirspor'da sol kanatta topla buluşan Gökhan'ın ortasına, yükselerek kafa vuran Tayyip meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
30'uncu dakikada Adana Demirspor'da sol kanatta Pa Dibba'nın pasında ceza sahası içerisine giren Hasan, plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
45'inci dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası içerisinde topla buluşan Hasan, pasını Emircan'a gönderdi. Topu kontrol eden Emircan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.
İlk yarı Adana Demirspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
50'nci dakikada Adana Demirspor'da sol kanattan Pa Dibba'nın ortasıyla buluşan Mehmet Akyüz, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta gönderdi.
66'ncı dakikada Adana Demirspor'da Emircan'ın ara pasıyla buluşan Lanzafame, uzaktan sert bir vuruşla kaleyi yokladı ancak kaleci Selmani, topu kornere gönderdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Adana Demirspor 3 puan'ın sahibi oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları