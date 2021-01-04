05 Ocak 2021, Salı

TFF 1. LİG

Adana Demirspor 3-0 Menemenspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Adana Demir ilk yarıda maçı bitirdi!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 04.01.2021

. Lig'in 17. haftasında sahasında 'u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.

'inci Lig 17'nci hafta karşılaşmasında , sahasında konuk ettiği 'u ilk yarı bulduğu 3 golle yenerek haftayı 3 puanla kapattı.
8'inci dakikada Adana Demirspor'da sol kanatta topla buluşan Gökhan'ın ortasına, yükselerek kafa vuran meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
30'uncu dakikada Adana Demirspor'da sol kanatta 'nın pasında ceza sahası içerisine giren Hasan, plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
45'inci dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası içerisinde topla buluşan Hasan, pasını 'a gönderdi. Topu kontrol eden Emircan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.
İlk yarı Adana Demirspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
50'nci dakikada Adana Demirspor'da sol kanattan Pa Dibba'nın ortasıyla buluşan , kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta gönderdi.
66'ncı dakikada Adana Demirspor'da Emircan'ın ara pasıyla buluşan Lanzafame, uzaktan sert bir vuruşla kaleyi yokladı ancak kaleci , topu kornere gönderdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Adana Demirspor 3 puan'ın sahibi oldu.

Eskişehirspor 0 -2 Boluspor | MAÇ SONUCU


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