TFF 1. Lig'in 16. haftasında Samsunspor ile Adanaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Samsunspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Samsunspor ile Adanaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Samsunspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SAMSUNSPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Adanaspor maçı 3 Ocak Pazar günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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