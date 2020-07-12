TFF 1. Lig: Ümraniyespor 2-3 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı ve lig ikinciliği için şansını sürdürdü.
TFF 1. Lig'de 33. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile Adana Demirspor karşılaştı.
Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip, 9. ve 29. dakikada Erkan Zengin'in iki penaltı golüyle skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. 54. dakikada Dibba skoru 3-0'a getiren golü attı.
Ev sahibi ekip, Adana Demirspor'un 3. golünden sonra baskısını artırdı ve 58. dakikada Gökhan Süzen (p) ve 65'te Hasic'in golleriyle skoru 3-2'ye getirdi.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve maç 3-2 sona erdi.
Ümraniyespor'da Glumac 88. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor puanını 58'e çıkardı ve 3. sıradaki yerini korudu. İstanbul ekibi ise 44 puanda kaldı.
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