12 Temmuz 2020, Pazar

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Ümraniyespor 2-3 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU

Adana Demirspor umudunu sürdürdü
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 Giriş Tarihi: 12.07.2020

TFF 1. Lig'in 33. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı ve lig ikinciliği için şansını sürdürdü.

TFF 1. Lig'de 33. hafta mücadelesinde ile karşılaştı.

Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip, 9. ve 29. dakikada Erkan Zengin'in iki penaltı golüyle skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. 54. dakikada Dibba skoru 3-0'a getiren golü attı.

Ev sahibi ekip, Adana Demirspor'un 3. golünden sonra baskısını artırdı ve 58. dakikada Gökhan Süzen (p) ve 65'te Hasic'in golleriyle skoru 3-2'ye getirdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve maç 3-2 sona erdi.

Ümraniyespor'da Glumac 88. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor puanını 58'e çıkardı ve 3. sıradaki yerini korudu. İstanbul ekibi ise 44 puanda kaldı.

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