12 Temmuz 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Keçiörengücü 3-0 Fatih Karagümrük l MAÇ SONUCU

Keçiörengücü evinde farklı kazandı
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 Giriş Tarihi: 12.07.2020

TFF 1’inci Lig’in 33’üncü haftasında sahasında ’ü konuk etti. Keçiörengücü, karşılaşmadan Cem Ekinci (2) ve Dialiba’nın golleriyle 3-0 galip ayrıldı. Fatih Karagümrük’te Erdal Öztürk 70’inci dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

STAT: Aktepe

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok

KEÇİÖRENGÜCÜ: Birkan Tetik - Abdulkadir Korkut, Samed Apaydın, Erdi Dikmen, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Uğur Utlu, Burak Aydın (Dk. 79 Levy Madinda), Devrim Taşkaya (Dk. 46 Dialiba), Cem Ekinci (Dk. 79 Theo Mendy), Kone (Dk. 90 Abdulkadir Kuzey)

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer - Koray, Fatih, Yalçın Ayhan, Alpaslan Erdem, Eric Sabo (Dk. 77 Muhammed Pehlivan), Attamah (Dk. 84 Çağrı Ortakaya), Zeki Yıldırım (Dk. 56 Erdal Öztürk), Alassane, Darri (Dk. 76 Engin Bekdemir), Sobiech (Dk. 83 Emeghara)

GOLLER: Dk. 29 - Dk. 37 Cem Ekinci, Dk. 90 Dialiba ()

KIRMIZI KARTLAR: Dk.70 Erdal Öztürk ()

SARI KARTLAR: Uğur Utlu (Keçiörengücü) - Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük)


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