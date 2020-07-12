Keçiörengücü 3-0 Fatih Karagümrük l MAÇ SONUCU
TFF 1’inci Lig’in 33’üncü haftasında Keçiörengücü sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Keçiörengücü, karşılaşmadan Cem Ekinci (2) ve Dialiba’nın golleriyle 3-0 galip ayrıldı. Fatih Karagümrük’te Erdal Öztürk 70’inci dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
STAT: Aktepe
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok
KEÇİÖRENGÜCÜ: Birkan Tetik - Abdulkadir Korkut, Samed Apaydın, Erdi Dikmen, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Uğur Utlu, Burak Aydın (Dk. 79 Levy Madinda), Devrim Taşkaya (Dk. 46 Dialiba), Cem Ekinci (Dk. 79 Theo Mendy), Kone (Dk. 90 Abdulkadir Kuzey)
FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer - Koray, Fatih, Yalçın Ayhan, Alpaslan Erdem, Eric Sabo (Dk. 77 Muhammed Pehlivan), Attamah (Dk. 84 Çağrı Ortakaya), Zeki Yıldırım (Dk. 56 Erdal Öztürk), Alassane, Darri (Dk. 76 Engin Bekdemir), Sobiech (Dk. 83 Emeghara)
GOLLER: Dk. 29 - Dk. 37 Cem Ekinci, Dk. 90 Dialiba (Keçiörengücü)
KIRMIZI KARTLAR: Dk.70 Erdal Öztürk (Fatih Karagümrük)
SARI KARTLAR: Uğur Utlu (Keçiörengücü) - Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük)
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