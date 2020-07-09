09 Temmuz 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

Giresunspor'da 6 futbolcuya izin verildi

Giresunspor 6 futbolcuya izin verdi
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 Giriş Tarihi: 09.07.2020

1.Lig takımlarından 'un, Altınordu ve Altay karşılaşması öncesinde futbolcularından gelen talep doğrultusunda ve aynı zamanda maç başı ücret ödememek adına 6 futbolcuya izin verildi.

1. Lig ekiplerinden 'da 6 futbolcuya ligin geri kalan süresi için izin verildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ligde son 2 haftaya girilirken takımın herhangi bir iddiasının bulunmadığı belirtilerek, "Futbolcularımızdan gelen talep doğrultusunda yönetim kurulumuzun onayıyla kalan son 2 haftada oyuncularımıza maç başı ücret ödememek için Ahmet Kesim, Ahmet İlhan Özek, Adriano Facchini, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu ve Özgür Can Özcan'a ligin geri kalanı için izin verilmiştir." denildi.

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