05 Nisan 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Menemen’in gözdesi Rıdvan Koçak

Menemen’in gözdesi Rıdvan Koçak
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.04.2020

Menemen'de devre arasında Bandırma'dan yuvaya dönen Rıdvan Koçak, Cenk Laleci'nin vazgeçilmezleri arasına girdi.

8 maçta görev yapan 31 yaşındaki oyuncu, savunmanın sağındaki eksikliği giderdi. Yeniden sarı-lacivertli ekipte oynadığı için mutlu olduğunu söyleyen Rıdvan, "Ligi iple çekiyoruz. Herkes sağlığına dikkat etsin. Salgından kurtulacağız ve futbol yeniden ayağa kalkacak" diye konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Yılmaz Vural sıkı takipte Yılmaz Vural sıkı takipte
Altıparmak denetimde! Altıparmak denetimde!
Cemali: Ligde kalacağız Cemali: Ligde kalacağız
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör