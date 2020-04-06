06 Nisan 2020, Pazartesi
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Eskişehirspor'a puan cezası ve transfer yasağı gelebilir! Kaleci Boffin'e ödeme yapılmazsa...
Son yıllarda oldukça zor dönemler geçiren Eskişehirspor için bir şok haber daha geldi. Kırmızı siyahlı ekip kaleci Boffin'e 1 hafta içerisinde ödeme yapmazsa -6 puan silme ve 2 dönem transfer yasağı alacak. Eskişehirsporlu yöneticiler konu hakkında çok üzgün olduklarını belirtti. Taraftarlar ise Boffin'e ve yönetime oldukça kızgın...
Eskişehirspor'a Boffin'in alacakları için son bir yazı geldi. 12 Nisan tarihine kadar 32 yaşındaki kaleciye ödeme yapılmazsa -6 puan ve 2 dönem transfer yasağı kesinleşecek.
BOFFİN'E ÖDEME YAPILMASI GEREKİYOR
Gelen bu haberin ardından Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören açıklamalarda bulundu. Akgören konuyla ilgili, "Çok üzgünüz. Şehre durumu izah ettik, ama sonuç alamadık. Ne yapacağımızı şaşırdık. Şehirden destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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