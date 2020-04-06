06 Nisan 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Eskişehirspor'a puan cezası ve transfer yasağı gelebilir! Kaleci Boffin'e ödeme yapılmazsa...

Eskişehirspor'a bir şok daha! Boffin...
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 Giriş Tarihi: 06.04.2020

Son yıllarda oldukça zor dönemler geçiren için bir şok haber daha geldi. Kırmızı siyahlı ekip kaleci 'e 1 hafta içerisinde ödeme yapmazsa -6 puan silme ve 2 dönem yasağı alacak. Eskişehirsporlu yöneticiler konu hakkında çok üzgün olduklarını belirtti. Taraftarlar ise Boffin'e ve yönetime oldukça kızgın...

'a 'in alacakları için son bir yazı geldi. 12 Nisan tarihine kadar 32 yaşındaki kaleciye ödeme yapılmazsa -6 puan ve 2 dönem yasağı kesinleşecek.

BOFFİN'E ÖDEME YAPILMASI GEREKİYOR

Gelen bu haberin ardından Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören açıklamalarda bulundu. Akgören konuyla ilgili, "Çok üzgünüz. Şehre durumu izah ettik, ama sonuç alamadık. Ne yapacağımızı şaşırdık. Şehirden destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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