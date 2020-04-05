05 Nisan 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Altınordu’dan online ders

Altınordu’dan online ders
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 05.04.2020

Altınordu Akademisi () öğrencilerine, online olarak ders verilmeye başlandı.

İngilizce, psikolojik performans, sosyal medya kullanımı, medya iletişimi, sporcu sağlığı, sporcu beslenmesi ve dünya tarihi dersleri uzaktan eğitim modeliyle aktarılıyor. 2. Dönem İdari Direktörü Halit Eroğlu, "Oyuncularımızı sürekli hazır tutuyoruz. Süreci en verimli şekilde geçiriyoruz" dedi.

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