02 Nisan 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

Mertan: Gol atmayı özledim

Mertan: Gol atmayı özledim
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 02.04.2020

Osmanlı golcüsü , oynamayı ve gol atmayı özlediğini söyledi.

Osmanlı golcüsü , oynamayı ve gol atmayı özlediğini söyledi. 27 yaşındaki oyuncu, "Çalışmaları evden sürdürüyoruz. Antrenmanları, futbol topuyla haşır neşir olmayı, sahaya çıkmayı çok özledim. Maçlar başlasın ben gol atmak için her şeyimi vermeye hazırım" dedi.
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