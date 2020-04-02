02 Nisan 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

Hatayspor’da idman günlüğü

Hatayspor’da idman günlüğü
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 02.04.2020

1. Lig'in lideri Hatayspor'da çalışmalar tam gaz devam ediyor.

1. Lig'in lideri Hatayspor'da çalışmalar tam gaz devam ediyor. Bordo-beyazlılar, evden hazırlıklarını sürdürürken bazı futbolcular tek tek, bazıları ise ikişerli veya üçerli gruplar halinde idmanlarını yapıyor. Futbolcuların çalışmalarını kondisyoner antrenörler ile teknik direktör da kameradan dikkatle takip ediyor.
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