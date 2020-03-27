27 Mart 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Akhisarspor'da Bjanarson göze girdi

Akhisarspor'da Bjanarson göze girdi
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 27.03.2020

1'inci Lig ekiplerinden 'un orta saha oyuncusu , teknik direktör Yılmaz Vural'ın göreve gelmesiyle hem takımın vazgeçilmezi oldu hem de golleri sıralamaya başladı.

Son 6 maçta on birin değişmezi olan İzlandalı attığı 3 golle de takımına büyük katkı sağladı. Bjarnason 3-2 kazanılan Hatayspor ve Adana Demirspor ile 2-0 galip gelinen Giresunspor karşılaşmalarında ağları sarstı. Bjarnason bu periyotta 2 de asist yaptı. Deneyimli futbolcu, Hatayspor ve yine 3-2 kazanılan Osmanlıspor karşılaşmalarında 1'er gol pası verdi.

Akhisarspor'da kale emin ellerde haberin devamı

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