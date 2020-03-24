24 Mart 2020, Salı

TFF 1. LİG

Erzurumspor'da forma giyen Yusuf Duruk şehit oldu

Erzurumspor'da forma giyen Yusuf Duruk şehit oldu
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 Giriş Tarihi: 24.03.2020

Büyükşehir Belediye , acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Daha önce mavi-beyazlılarda top koşturmuş 'un, 'da askerlik görevini yaptığı sırada düştüğü bildirildi.

acı haberi verdi... 1. ekibi, yaptığı açıklamada daha önce kulüpte forma giyen 'un, 'da düştüğünü aktardı.

Mavi-beyazlıların konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüzün alt yapısında futbol oynamış ve takımımızın formasını terletmiş Yusuf Duruk kardeşimizin Hatay'da askerlik vazifesini yaparken şehit olduğu haberini üzüntüyle öğrendik. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Aziz milletimize baş sağlığı diliyoruz. "

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Bir müddet oynamayalım "Bir müddet oynamayalım"
Akhisarspor idmanlara başlıyor Akhisarspor idmanlara başlıyor
Mehmet Özdilek kasetleri izliyor Mehmet Özdilek kasetleri izliyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör