24 Mart 2020, Salı
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Erzurumspor'da forma giyen Yusuf Duruk şehit oldu
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Daha önce mavi-beyazlılarda top koşturmuş Yusuf Duruk'un, Hatay'da askerlik görevini yaptığı sırada şehit düştüğü bildirildi.
Erzurumspor acı haberi verdi... TFF 1. ekibi, yaptığı açıklamada daha önce kulüpte forma giyen Yusuf Duruk'un, Hatay'da şehit düştüğünü aktardı.
Mavi-beyazlıların konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüzün alt yapısında futbol oynamış ve takımımızın formasını terletmiş Yusuf Duruk kardeşimizin Hatay'da askerlik vazifesini yaparken şehit olduğu haberini üzüntüyle öğrendik. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Aziz milletimize baş sağlığı diliyoruz. "
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