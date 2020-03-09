Yusuf Şimşek: Hiç kimse kulübün üstünde değildir

Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek gelecek hafta oynayacakları Bursaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Biz her şartta Bursa maçına hazırız, kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, yarın Bursaspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirtti.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, düzenlediği toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bursaspor'un şampiyonluğa oynayan bir takım olduğunu ama son haftalarda düşüş yaşadığını hatırlatan Şimşek, "Biz takım olarak Adanaspor maçından sonra oyuncularımla konuştum. Çok çabuk bir şekilde Bursaspor maçına hazırlanmaya başladık" diye konuştu.

Deneyimli çalıştırıcı, sakat ve cezalı futbolculara da dikkat çekerek şöyle konuştu:



"Adanaspor maçından sonra oyuncularımla konuştum. Biz her şartta Bursa maçına hazırız, kazanmak için sahaya çıkacağız. İçeride oynadığımız iki maçta 1 mağlubiyet, 1 de beraberliğimiz var. İnşallah bu maç galibiyetle sonuçlanacak. Anıl Taşdemir sakat, Mrsic ve Kethevoama cezalı ama ben futbol oynadığım dönemde de şimdi de şunu düşünürüm; sahaya 11 kişi çıkıyor, kimin olduğu önemli değil. Kimin nasıl mücadele edeceği önemli."



"HİÇ KİMSE KULÜBÜN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR"

Vukovic'in oynamamasıyla ilgili bir soruyu da cevaplandıran Şimşek, şunları kaydetti:

"Vukovic'in bu takım için yaptıkları unutulmaz. Vukovic'e de kulübün yaptıkları belli. Aşağı yukarı 5 yıldır burada, muhtemelen 1.5 yıldır maddi olarak fazla hak almıyordur ama 3.5 yıldır da kulüpten parasını almıştır. Sezon başında transferin açılmasında kulübe yardımcı olmuş, güzel bir olay ama hiç kimse kulübün üstünde değildir. Herkesin bir yeri vardır. Vukovic, 5-0'lık İstanbulspor maçının ardından cezalı duruma düştü. Atilla oynadı, bana göre de çok güzel oynadı. O yüzden Atilla'yı kesmek haksızlık olur diye düşünüyorum. Atilla 1.5 yıldır beklemiş, Vukovic de bekleyecek. Vukovic iyi kaleci, iyi insan ama bu benim tercihim. Herkesin de saygı duymasını bekliyorum. Taraftarlardan desteklerini esirgememelerini isteyen Yusuf Şimşek, sonuna kadar savaşırlarsa play-off ile Süper Lig'in hayal olmadığını da sözlerine ekledi.

DİĞER