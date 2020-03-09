09 Mart 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Akhisarspor adım adım Süper Lig'e

Akhisarspor adım adım Süper Lig'e
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 09.03.2020

Geçtiğimiz sezon 'den düşen Akhisarspor, bu sezon Play-off'a kalmadan direkt Süper Lig'e çıkmak istiyor. Akigolar, 1. Lig'de 41 puanla 5. sırada bulunuyor.

1'inci Lig'de 7 maç galibiyete hasret kaldığı dönemin ardından yönetiminde üst üste 3, son 5 haftada 4 galibiyet alan Akhisarspor, şansını Play-Off'a bırakmadan 'e dönme yolunda yeniden umutlandı.

'la giriştiği gol düellosunu da 3-2 kazanan Akigo, yarıştaki rakipleri Hatayspor'la BŞB Erzurumspor'un, 'le 'un birbirleriyle, Altay'ın Ekol Göz Menemenspor, 'un ise İstanbulspor'la berabere kaldığı haftanın en kârlı takımı oldu. Sezonun ilk yarısından sonra ilk kez 3'te 3 yapan Akhisarspor, 41 puanla adını yeniden Play-Off hattına yazdırıp 46 puanla Süper Lig barajındaki Erzurumspor'la arasındaki farkı 5'e indirdi.

Ligde hafta içi mesaisinde yarın Erzurumspor'la Karagümrük, Altay'la ise Hatayspor oynarken kendisi çarşamba günü yine en önemli rakiplerinden Adana Demirspor'a konuk olacak Akigo, kazandığı takdirde büyük avantaj elde edecek. Akhisar'da son haftaların yıldızı Erhan, Osmanlıspor ağlarını da sarsarak takımının son 5 maçta aldığı 4 galibiyetin tamamına golleriyle katkıda bulundu. Erhan, toplamda 8 gole ulaşıp takımdaki krallık yarışında Burhan'ı yakaladı. Cikalleshi ise gol sayısını 7'ye çıkarırken 2'nci golünü attı. Akigo'da Adana Demirspor randevusu öncesi sarı kart gören Vrsajevic cezalı durumu düştü. Teknik direktör Yılmaz Vural, Adana'da seriyi sürdürmek istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig: Altınordu: 1 - Ümraniyespor: 2 haberin devamı
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