29 Şubat 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Timsah’ta sıkıntı büyük!

Timsah’ta sıkıntı büyük!
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 29.02.2020

'un yarın İstanbul'da oynayacağı Ümraniyespor maçı öncesi, cezalı Özer'den sonra Serdar Özkan'ın da sakatlanması 'i sıkıntıya soktu. nedeniyle 4 maçı kaçıran Burak Kapacak'ın durumunun ise maç öncesi netlik kazanacağı bildirildi. Öte yandan 3 kartı bulunan Anıl, , Sedat, Selçuk, Seleznov ve Burak'tan gören isim olursa; gelecek hafta İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

'un yarın İstanbul'da oynayacağı Ümraniyespor maçı öncesi, cezalı Özer'den sonra Serdar Özkan'ın da sakatlanması 'i sıkıntıya soktu. nedeniyle 4 maçı kaçıran Burak Kapacak'ın durumunun ise maç öncesi netlik kazanacağı bildirildi. Öte yandan 3 kartı bulunan Anıl, , Sedat, Selçuk, Seleznov ve Burak'tan gören isim olursa; gelecek hafta İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.
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