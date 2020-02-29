29 Şubat 2020, Cumartesi
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Timsah’ta sıkıntı büyük!
Giriş Tarihi: 29.02.2020
Bursaspor'un yarın İstanbul'da oynayacağı Ümraniyespor maçı öncesi, cezalı Özer'den sonra Serdar Özkan'ın da sakatlanması İbrahim Üzülmez'i sıkıntıya soktu. Sakatlığı nedeniyle 4 maçı kaçıran Burak Kapacak'ın durumunun ise maç öncesi netlik kazanacağı bildirildi. Öte yandan 3 kartı bulunan Anıl, Recep, Sedat, Selçuk, Seleznov ve Burak'tan sarı kart gören isim olursa; gelecek hafta İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.
Bursaspor'un yarın İstanbul'da oynayacağı Ümraniyespor maçı öncesi, cezalı Özer'den sonra Serdar Özkan'ın da sakatlanması İbrahim Üzülmez'i sıkıntıya soktu. Sakatlığı nedeniyle 4 maçı kaçıran Burak Kapacak'ın durumunun ise maç öncesi netlik kazanacağı bildirildi. Öte yandan 3 kartı bulunan Anıl, Recep, Sedat, Selçuk, Seleznov ve Burak'tan sarı kart gören isim olursa; gelecek hafta İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.
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