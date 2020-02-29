29 Şubat 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Demirbakan Adanaspor’da

Demirbakan Adanaspor’da
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 Giriş Tarihi: 29.02.2020

Düşme hattından çıkamayan Adanaspor, teknik direktörlük görevine 'ı getirdi. 65 yaşındaki hoca, son olarak Eskişehirspor'da görev yapmış ve geçtiğimiz aralık ayında kırmızı-siyahlı kulüpten ayrılmıştı. Adanaspor'da teknik direktör , geride kalan hafta iç sahada 1-0 kaybedilen Ümraniyespor maçının ardından istifa etmişti. 4 haftadır kazanamayan turuncu- beyazlılar, 18 puanla 17'nci sırada yer alıyor.

Düşme hattından çıkamayan Adanaspor, teknik direktörlük görevine 'ı getirdi. 65 yaşındaki hoca, son olarak Eskişehirspor'da görev yapmış ve geçtiğimiz aralık ayında kırmızı-siyahlı kulüpten ayrılmıştı. Adanaspor'da teknik direktör , geride kalan hafta iç sahada 1-0 kaybedilen Ümraniyespor maçının ardından istifa etmişti. 4 haftadır kazanamayan turuncu- beyazlılar, 18 puanla 17'nci sırada yer alıyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Timsah’ta sıkıntı büyük! Timsah’ta sıkıntı büyük!
Osman Özköylü: Ben Boluspor’a borçlu olarak gidiyorum Osman Özköylü: Ben Boluspor’a borçlu olarak gidiyorum
Adanaspor'da Coşkun Demirbakan dönemi! Adanaspor'da Coşkun Demirbakan dönemi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör