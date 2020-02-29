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Demirbakan Adanaspor’da
Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 Giriş Tarihi: 29.02.2020
Düşme hattından çıkamayan Adanaspor, teknik direktörlük görevine Coşkun Demirbakan'ı getirdi. 65 yaşındaki hoca, son olarak Eskişehirspor'da görev yapmış ve geçtiğimiz aralık ayında kırmızı-siyahlı kulüpten ayrılmıştı. Adanaspor'da teknik direktör Eyüp Arın, geride kalan hafta iç sahada 1-0 kaybedilen Ümraniyespor maçının ardından istifa etmişti. 4 haftadır kazanamayan turuncu- beyazlılar, 18 puanla 17'nci sırada yer alıyor.
Düşme hattından çıkamayan Adanaspor, teknik direktörlük görevine Coşkun Demirbakan'ı getirdi. 65 yaşındaki hoca, son olarak Eskişehirspor'da görev yapmış ve geçtiğimiz aralık ayında kırmızı-siyahlı kulüpten ayrılmıştı. Adanaspor'da teknik direktör Eyüp Arın, geride kalan hafta iç sahada 1-0 kaybedilen Ümraniyespor maçının ardından istifa etmişti. 4 haftadır kazanamayan turuncu- beyazlılar, 18 puanla 17'nci sırada yer alıyor.
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