25 Şubat 2020, Salı

TFF 1. LİG

Hatayspor 1-0 Osmanlıspor | MAÇ SONUCU

Hatayspor liderlik aşkına!
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 25.02.2020

1. Lig'in 24. haftasında evinde 'u ağırladı. Lider konumda bulunan Hatayspor, 'nun golüyle Başkent ekibini 1-0 mağlup etti.

1. Lig'in 24. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi, 10. dakikada 'nun golüyle 1-0 kazandı.

Başkent ekibinin 2 topu direkten dönerken karşılaşmadan puansız ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Hatayspor puanını 48'e çıkartırken Osmanlıspor ise 21 puanda kaldı.

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