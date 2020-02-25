25 Şubat 2020, Salı
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Hatayspor 1-0 Osmanlıspor | MAÇ SONUCU
Giriş Tarihi: 25.02.2020
TFF 1. Lig'in 24. haftasında Hatayspor evinde Osmanlıspor'u ağırladı. Lider konumda bulunan Hatayspor, Yusuf Abdioğlu'nun golüyle Başkent ekibini 1-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 24. haftasında Hatayspor sahasında Osmanlıspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi, 10. dakikada Yusuf Abdioğlu'nun golüyle 1-0 kazandı.
Başkent ekibinin 2 topu direkten dönerken karşılaşmadan puansız ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Hatayspor puanını 48'e çıkartırken Osmanlıspor ise 21 puanda kaldı.
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