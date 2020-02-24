24 Şubat 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

İstanbulspor 0-0 Boluspor | MAÇ SONUCU

Boluspor İstanbul deplasmanından puanı kaptı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 24.02.2020

1. Lig'in 23. haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve İstanbulspor ile Boluspor golsüz eşitlikle sahadan ayrıldı.

Lig sonuncusu rakibi karşısında son haftalardaki performansını sergileyemeyen Boğalar, 90 dakika boyunca aradığı golü bulamadı.

Bu sonuçla birlikte 27 puana yükselirken, ise 17 puana yükseldi.

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