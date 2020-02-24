24 Şubat 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Bursaspor'un sağ kanadı kırıldı!

Bursaspor'un sağ kanadı kırıldı!
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 24.02.2020

Yeşil-beyazlılarda 'ın sakat, ve 'nın da cezalı olması, 'i sağ kanat konusunda sıkıntıya soktu.

1. Lig'in 24. haftasında perşembe günü evinde Altay'ı konuk edecek olan 'da eksikler yine dikkat çekiyor. , özellikle sağ kanattaki eksikliklere bir çare arıyor. Devre arası transfer döneminde kadroya katılan ve sağ bek olarak görev yapan sarı kart cezalısı olduğu için Altay karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sakatlığı devam eden sağ kanat oyuncusu da zorlu müsabakada takımını yalnız bırakacak. Öte yandan sağ kanatta da forma giyebilen da, kırmızı kart cezalısı olması sebebiyle Altay'a karşı forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor. İbrahim Üzülmez'in sağ kanat sıkıntısına nasıl bir çare bulacağı merakla bekleniyor.

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