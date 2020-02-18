18 Şubat 2020, Salı

TFF 1. LİG

Sessiz kapanış

Sessiz kapanış
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 18.02.2020

Adana ile Erzurum haftanın kapanış maçında golsüz berabere kaldı. Ev sahibi ateş hattından çıkamazken; Dadaş da Hatay’la farkı 1’e indirme fırsatını tepti.

1. Lig'de 22. haftanın son maçında ile Erzurum karşı karşıya geldi. 5 Ocak Stadı'ndaki mücadelenin 33. dakikasında Emrah, kaleciyle karşı karşıya kalırken; vuruşunda Karacic kornere çeldi. 41'de Ahmet'in aşırtma vuruşunda Sehic, topu son anda kornere gönderdi. 64'te yine Karacic'le baş başa kalan Emrah, bu kez dışarı vurdu. Mücadelede gol çıkmayınca 18 puana yükselen Adana, düşme hattından çıkamadı. 39 puana yükselen Erzurum ise Hatay'la farkı 1'e indiremedi.
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