18 Şubat 2020, Salı
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Sessiz kapanış
Giriş Tarihi: 18.02.2020
Adana ile Erzurum haftanın kapanış maçında golsüz berabere kaldı. Ev sahibi ateş hattından çıkamazken; Dadaş da Hatay’la farkı 1’e indirme fırsatını tepti.
TFF 1. Lig'de 22. haftanın son maçında Adanaspor ile Erzurum karşı karşıya geldi. 5 Ocak Stadı'ndaki mücadelenin 33. dakikasında Emrah, kaleciyle karşı karşıya kalırken; vuruşunda Karacic kornere çeldi. 41'de Ahmet'in aşırtma vuruşunda Sehic, topu son anda kornere gönderdi. 64'te yine Karacic'le baş başa kalan Emrah, bu kez dışarı vurdu. Mücadelede gol çıkmayınca 18 puana yükselen Adana, düşme hattından çıkamadı. 39 puana yükselen Erzurum ise Hatay'la farkı 1'e indiremedi.
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