18 Şubat 2020, Salı

TFF 1. LİG

Altıparmak Hatayspor’da

Altıparmak Hatayspor’da
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 18.02.2020

Son olarak Akhisar'a 3-1 yenilen lider Hatay'da, teknik direktörlük koltuğuna getirildi.

Son olarak Akhisar'a 3-1 yenilen lider Hatay'da, teknik direktörlük koltuğuna getirildi. Bayram Toysal'la yollarını ayıran bordo-beyazlılar, 50 yaşındaki hocaya 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Altıparmak, Hatay'ın bu sezonki 3. çalıştırıcısı oldu.
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