‘Yüzde yüzle oynarım’

Adana Demirspor ile sözleşme imzalayan Okan Alkan, takımda kaliteli isimler olduğunu ve kulübün başarısı için yüzde yüzünü vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Adana Demirspor ile sözleşme imzalayan Okan Alkan, takımda kaliteli isimler olduğunu ve kulübün başarısı için yüzde yüzünü vermeye hazır olduğunu kaydetti. 27 yaşındaki sağ bek "26 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek istiyoruz. Kaliteli oyunculardan kurulu bir takıma geldim. İnşallah sezon sonu kupayı kaldırırız" dedi.