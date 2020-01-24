24 Ocak 2020, Cuma

TFF 1. LİG

‘Yüzde yüzle oynarım’

‘Yüzde yüzle oynarım’
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 24.01.2020

Adana Demirspor ile sözleşme imzalayan , takımda kaliteli isimler olduğunu ve kulübün başarısı için yüzde yüzünü vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Adana Demirspor ile sözleşme imzalayan , takımda kaliteli isimler olduğunu ve kulübün başarısı için yüzde yüzünü vermeye hazır olduğunu kaydetti. 27 yaşındaki sağ bek "26 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek istiyoruz. Kaliteli oyunculardan kurulu bir takıma geldim. İnşallah sezon sonu kupayı kaldırırız" dedi.

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