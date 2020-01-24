24 Ocak 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Menemen seri bitirecek

Menemen seri bitirecek
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 24.01.2020

Altınordu ve Giresun yenilgileriyle Play-Off yarışında art arda darbeler alan Menemenspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçına iddialı hazırlanıyor.

Altınordu ve Giresun yenilgileriyle Play-Off yarışında art arda darbeler alan Menemenspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçına iddialı hazırlanıyor. Teknik direktör Cenk Laleci, liderlik koltuğunda oturan rakiplerine saygı duyduklarını ve kazanmak adına ellerinden gelen tüm mücadeleyi sergileyeceklerini söyledi.

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