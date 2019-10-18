Balkes iddialı

1. Ligde 4 maçtır bileği bükülmeyen Balıkesirspor, K.Gücü’ne hazır. Teknik Direktör Ali Tandoğan’ın korkusu maçı suni çimde oynamak.

TFF 1. Lig'de 4 maçtır yenilmeyen ve 3 galibiyet çıkartan 3. sıradaki Balıkesirspor, Keçiörengücü'ne bilendi. Ankara ekibini yenerek rakiplerine karşı fikstür avantajı yakalamak istediklerini belirten Teknik Direktör Ali Tandoğan, "Rakibin baskı yaparak kendi oyun sistemini uygulatan bir görüntüsü var. Analizimizi yaptık. İstediklerimizi sahaya yansıtırsak puan veya puanlar alırız" dedi.



SUNİ ÇİM KALİTEYİ DÜŞÜRÜYOR



iyi bir puanla dönmeleri halinde önemli bir avantaja sahip olacaklarını belirten Ali Tandoğan, "Hem üstlerde kalma avantajımız devam eder hem de aşağılardan kurtulup rahatlamış oluruz" yorumunu yaptı. Genç çalıştırıcı, oynayacakları stadın suni çim olduğunu, bunun da futbolun kalitesini düşürdüğünü vurgulayarak, "Onlar alışkın ancak rakipler suni çim nedeniyle sıkıntılar çekiyor" diye konuştu.