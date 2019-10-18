18 Ekim 2019, Cuma

TFF 1. LİG

Balkes iddialı

TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 18.10.2019

1. Ligde 4 maçtır bileği bükülmeyen , K.Gücü’ne hazır. ’ın korkusu maçı suni çimde oynamak.

1. Lig'de 4 maçtır yenilmeyen ve 3 galibiyet çıkartan 3. sıradaki , Keçiörengücü'ne bilendi. ekibini yenerek rakiplerine karşı fikstür avantajı yakalamak istediklerini belirten , "Rakibin baskı yaparak kendi oyun sistemini uygulatan bir görüntüsü var. Analizimizi yaptık. İstediklerimizi sahaya yansıtırsak puan veya puanlar alırız" dedi.

SUNİ ÇİM KALİTEYİ DÜŞÜRÜYOR

iyi bir puanla dönmeleri halinde önemli bir avantaja sahip olacaklarını belirten Ali Tandoğan, "Hem üstlerde kalma avantajımız devam eder hem de aşağılardan kurtulup rahatlamış oluruz" yorumunu yaptı. Genç çalıştırıcı, oynayacakları stadın suni çim olduğunu, bunun da futbolun kalitesini düşürdüğünü vurgulayarak, "Onlar alışkın ancak rakipler suni çim nedeniyle sıkıntılar çekiyor" diye konuştu.

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