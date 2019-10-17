17 Ekim 2019, Perşembe

TFF 1. LİG

Kenetlenme zamanı

Kenetlenme zamanı
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 17.10.2019

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay; Başkanı ve yönetimini ağırladı. Ligde -3 puan cezasıyla 9 puanla 11.’liğe düşen Bursa’da Başkan Mesut Mestan, “Şampiyonluk için kenetlenmemiz gerekiyor” dedi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay; Başkanı ve yönetimini ağırladı. Başkan Mestan, kulüp olarak zor bir süreçten geçtiklerini vurgulayıp, "Yıl sonu şampiyon olarak kulübümüzü Süper Lig'e taşımayı hedefliyoruz. Bu noktada şehrimizin de Bursaspor için kenetlenmesi gerekiyor. Kentimizin en önemli değerlerinden biri olan BTSO, şimdiye kadar kulübümüzün hep yanında oldu" dedi.

BİRLİKTE ZİRVEYE
Btso'nun son olarak forma ve "Yeniden Zirveye Bağış Kampanyası"na da destek verdiğinin altını çizen Mesut Mestan, "Bu destekler dolayısıyla hem Sayın Başkanımıza teşekkür etmek, hem de mevcut durumu değerlendirmek adına bir ziyaret gerçekleştirdik. Herkese şükranlarımı sunuyorum. İnşallah hep birlikte Bursaspor'u arzu ettiğimiz noktalara taşıyacağız" diye konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Akhisarspor yeniden çıkış peşinde Akhisarspor yeniden çıkış peşinde
Akhisarlı Cikalleshi bu kez Türkiye'ye rakip Akhisarlı Cikalleshi bu kez Türkiye'ye rakip
Şoke eden olay! Eski hocasına saldırdı... Şoke eden olay! Eski hocasına saldırdı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör