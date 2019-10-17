Kenetlenme zamanı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay; Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve yönetimini ağırladı. Ligde -3 puan cezasıyla 9 puanla 11.’liğe düşen Bursa’da Başkan Mesut Mestan, “Şampiyonluk için kenetlenmemiz gerekiyor” dedi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay; Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve yönetimini ağırladı. Başkan Mestan, kulüp olarak zor bir süreçten geçtiklerini vurgulayıp, "Yıl sonu şampiyon olarak kulübümüzü Süper Lig'e taşımayı hedefliyoruz. Bu noktada şehrimizin de Bursaspor için kenetlenmesi gerekiyor. Kentimizin en önemli değerlerinden biri olan BTSO, şimdiye kadar kulübümüzün hep yanında oldu" dedi.

BİRLİKTE ZİRVEYE

Btso'nun son olarak forma ve "Yeniden Zirveye Bağış Kampanyası"na da destek verdiğinin altını çizen Mesut Mestan, "Bu destekler dolayısıyla hem Sayın Başkanımıza teşekkür etmek, hem de mevcut durumu değerlendirmek adına bir ziyaret gerçekleştirdik. Herkese şükranlarımı sunuyorum. İnşallah hep birlikte Bursaspor'u arzu ettiğimiz noktalara taşıyacağız" diye konuştu.