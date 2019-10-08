08 Ekim 2019, Salı

TFF 1. LİG

Akhisarlı Cikalleshi bu kez Türkiye'ye rakip

Akhisarlı Cikalleshi bu kez Türkiye'ye rakip
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 08.10.2019

1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor'da son haftaların formda golcüsü Sokol Cikalleshi, formasıyla bu kez ay-yıldızlı ekibimize rakip olacak. A Milli Takım'ın lider olduğu 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda, geçen ay Arnavutluk Milli Takımı formasıyla Fransa ve İzlanda'ya gol atan Cikalleshi, 11 Ekim Cuma günü 'daki Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak maçta ay-yıldızlılara karşı mücadele edecek.

Cikalleshi, Arnavutluk kadrosuna 'den tek futbolcu olarak çağrıldı. Kulübü Akhisarspor'da sezon başında ve ligin ilk 3 maçında kadro dışı olan Cikalleshi, buna rağmen davet edildiği 2 maçta 2 gol atmıştı. Arnavut yıldız, Akhisarspor'a dönüşünde 1'inci Lig'deki son 4 maçı 4 golle geçti. Grup elemelerinde milliler 6 maçta 5 galibiyet alırken; Arnavutluk ise 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle dördüncü sırada bulunuyor. Ay-yıldızlılar Arnavutluk'la grupta 22 Mart'ta deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-0 kazanmıştı.

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