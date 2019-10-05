Altay Timsah’ı yıktı
TFF 1. Lig'de zirveyi hedefleyen Altay ile Bursaspor’un randevusunda kazanan İzmir ekibi oldu. Siyah-beyazlılar Paixao ve Tatos’un golleriyle galibiyete uzandı.
TFF 1. Lig'de 7. haftanın açılış maçında Altay, Bursaspor'u ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan siyah-beyazlılar, 9'da sağdan kazandığı kornerde Tatos'un ortasında arka direkte Paixao'nun kafasıyla öne geçti: 1-0. Ani gelişen Altay kontratağında 30'da sağ kanattan hızla ilerleyen Kappel penaltı noktası üzerine yerden kesti, Tatos düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 2-0. 45+2'de Aykut'un direkten dönen topuna vuran Diarra, farkı bire indirdi: 2-1. Devre bu şekilde sona ererken; ikinci yarıda da gol sesi çıkmadı. Altay, yenilmezlik serisini 6'ya; puanını ise 12'ye çıkarttı. Timsah ise 12 puanda kaldı.
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